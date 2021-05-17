Мер Дніпра вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою
Над мерією Дніпра за особистим розпорядженням міського голови Бориса Філатова вивісили прапор Ізраїлю.
Про це Філатов повідомив на сторінці в Facebook.
За словами Філатова, піднятий прапор символізує не підтримку "однієї зі сторін", а підтримку наших колишніх співвітчизників, друзів і близьких, які змушені ховатися в бомбосховищах від чергових ударів ракет.
"Єдине, чим ми сьогодні можемо допомогти зараз нашим близьким, це тим, що висловити їм своє співчуття і слова безумовної підтримки. Що вже, погодьтеся, зовсім чимало в цьому підлому світі подвійних стандартів", - написав мер Дніпра.
Закриваючи тему. ... Сьогодні за моїм особистим розпорядженням над мерією Дніпра вивішений прапор Ізраїлю. Будь ласка, не потрібно...Posted by Borys Filatov on Sunday, May 16, 2021
Як писало РБК-Україна, в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС. Сторони конфлікту щодня обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні, докладніше читайте в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".
За час конфлікту угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" випустили по Ізраїлю більше ніж три тисячі ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.