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Мер Дніпра вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою

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Києва, Понеділок 17 травня 2021 09:03
Мер Дніпра вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою Фото: Борис Філатов розпорядився вивісити прапор Ізраїлю над міськрадою (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Над мерією Дніпра за особистим розпорядженням міського голови Бориса Філатова вивісили прапор Ізраїлю.

Про це Філатов повідомив на сторінці в Facebook.

За словами Філатова, піднятий прапор символізує не підтримку "однієї зі сторін", а підтримку наших колишніх співвітчизників, друзів і близьких, які змушені ховатися в бомбосховищах від чергових ударів ракет.

"Єдине, чим ми сьогодні можемо допомогти зараз нашим близьким, це тим, що висловити їм своє співчуття і слова безумовної підтримки. Що вже, погодьтеся, зовсім чимало в цьому підлому світі подвійних стандартів", - написав мер Дніпра.

Закриваючи тему. ... Сьогодні за моїм особистим розпорядженням над мерією Дніпра вивішений прапор Ізраїлю. Будь ласка, не потрібно...

Posted by Borys Filatov on Sunday, May 16, 2021

Як писало РБК-Україна, в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС. Сторони конфлікту щодня обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні, докладніше читайте в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".

За час конфлікту угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" випустили по Ізраїлю більше ніж три тисячі ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.

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