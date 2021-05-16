ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ООН выразили обеспокоенность из-за удара по редакциям СМИ в Газе

Новина українською →
Воскресенье 16 мая 2021 06:04
В ООН выразили обеспокоенность из-за удара по редакциям СМИ в Газе Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (instagram.com/antonioguterres)
Автор: Даша Харченко

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в Секторе Газа. В результате удара было разрушено высотное здание.

Об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика, передает Associated Press.

В высотном здании в городе Газа были расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры.

"Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой", - сказал Дюжаррик.

Напомним, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию, где находились офисы местных и международных СМИ в Секторе Газа. Журналисты и другие, находившиеся в высотке люди, покинули ее до атаки.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

РБК-Украина писало, что в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Израиль Палестина Сектор Газа ООН
NEWS
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт