ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из Газы выпустили 3100 ракет. После недолгого затишья обстрелы Израиля возобновились

Новина українською →
Израиль, Понедельник 17 мая 2021 00:35
Из Газы выпустили 3100 ракет. После недолгого затишья обстрелы Израиля возобновились Фото: Террористы ХАМАС возобновили обстрел Израиля (twitter.com \/TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

Группировки ХАМАС и "Исламский джихад" за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет. После непродолжительного затишья обстрелы из Газы возобновились.

Об этом сообщает израильская армия (ЦАХАЛ) на своей странице в Twitter.

По данным ЦАХАЛ, за последние семь дней из Сектора Газы в сторону Израиля были выпущены 3100 ракет.

"Это самая высокая ежедневная интенсивность ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался в своей истории. Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищать себя", - указано в сообщении.

Как сообщает newsru.co.il, около полуночи сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах из Газы, были слышны на севере Беэр-Шевы и в окрестностях, в том числе в бедуинских деревнях.

Две ракеты сбиты системой ПРО "Железный купол". Еще две ракеты упали на открытой местности.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что по их территории из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать своих граждан.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что группировка ХАМАС обанкротилась, а ее доктрина "подземной битвы" провалилась. Однако армия Израиля должна быть начеку, ожидается продолжение боев.

Как писало РБК-Украина, в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС. Стороны конфликта ежедневно обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские, подробнее читайте в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Сектор Газа Израиль
NEWS
Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160
Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт