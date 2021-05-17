Из Газы выпустили 3100 ракет. После недолгого затишья обстрелы Израиля возобновились
Группировки ХАМАС и "Исламский джихад" за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет. После непродолжительного затишья обстрелы из Газы возобновились.
По данным ЦАХАЛ, за последние семь дней из Сектора Газы в сторону Израиля были выпущены 3100 ракет.
"Это самая высокая ежедневная интенсивность ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался в своей истории. Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищать себя", - указано в сообщении.
Как сообщает newsru.co.il, около полуночи сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах из Газы, были слышны на севере Беэр-Шевы и в окрестностях, в том числе в бедуинских деревнях.
Две ракеты сбиты системой ПРО "Железный купол". Еще две ракеты упали на открытой местности.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что по их территории из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать своих граждан.
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что группировка ХАМАС обанкротилась, а ее доктрина "подземной битвы" провалилась. Однако армия Израиля должна быть начеку, ожидается продолжение боев.
Как писало РБК-Украина, в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС. Стороны конфликта ежедневно обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские, подробнее читайте в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".