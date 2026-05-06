Мер Чорноморська йде до ЗСУ: Гуляєв пояснив рішення та чи залишить він посаду
Міський голова Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв вирішив долучитися до лав Збройних сил України. Водночас залишати посаду мера він не планує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення посадовця у Facebook.
Головне:
- Рішення про службу: Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв прийняв особисте рішення долучитися до лав Збройних сил України.
- Збереження посади: Посадовець не планує залишати посаду мера; на час служби вона залишатиметься за ним.
- Спростування чуток: Гуляєв наголосив, що його рішення не пов’язане з тиском, і заперечив інформацію про звільнення чи спроби уникнути відповідальності.
- Подальші плани: Після завершення контракту або повернення зі служби він має намір знову повноцінно виконувати свої обов’язки у місті.
- Досвід посадовця: Василь Гуляєв очолює Чорноморськ із 2020 року.
Що відомо про рішення
Гуляєв заявив, що його рішення є особистим і не пов’язане з будь-якими обставинами чи тиском. Він також спростував чутки про нібито звільнення або спроби уникнути відповідальності.
За його словами, на час служби в ЗСУ посада міського голови залишатиметься за ним. Після завершення контракту або повернення зі служби він планує знову виконувати свої обов’язки у місті.
Посадовець подякував обласній та районній владі, а також мешканцям громади за підтримку. Окремо він звернувся до українських військових із побажанням повернутися додому живими.
Гуляєв висловив упевненість у перемозі України та зазначив, що після війни Чорноморськ зможе розвиватися ще активніше.
Хто такий Василь Гуляєв
Василь Гуляєв народився у 1963 році в Одеській області. Має досвід служби в армії, працював у різних сферах, зокрема займався підприємницькою діяльністю.
У 2006-2014 роках очолював Молодіжненську сільську раду, згодом був народним депутатом VIII скликання. У 2020 році його обрали міським головою Чорноморська.
Раніше РБК-Україна писало, що колишній прокурор, журналіст, ведучий та інтерв'юєр Сергій Іванов оголосив про мобілізацію до ЗСУ. Він повідомив, що завершив базову військову підготовку. Він показав фото у формі, розповів про службу та зазначив, що долучиться до одного з підрозділів української армії, але деталей не розкрив.
Також цьогоріч до лав ЗСУ долучився актор Дикого театру Петро Крилов.