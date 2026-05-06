Мер Чорноморська йде до ЗСУ: Гуляєв пояснив рішення та чи залишить він посаду

Міський голова Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв вирішив долучитися до лав Збройних сил України. Водночас залишати посаду мера він не планує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення посадовця у Facebook.

Що відомо про рішення

Гуляєв заявив, що його рішення є особистим і не пов’язане з будь-якими обставинами чи тиском. Він також спростував чутки про нібито звільнення або спроби уникнути відповідальності.

За його словами, на час служби в ЗСУ посада міського голови залишатиметься за ним. Після завершення контракту або повернення зі служби він планує знову виконувати свої обов’язки у місті.

Посадовець подякував обласній та районній владі, а також мешканцям громади за підтримку. Окремо він звернувся до українських військових із побажанням повернутися додому живими.

Гуляєв висловив упевненість у перемозі України та зазначив, що після війни Чорноморськ зможе розвиватися ще активніше.

Хто такий Василь Гуляєв

Василь Гуляєв народився у 1963 році в Одеській області. Має досвід служби в армії, працював у різних сферах, зокрема займався підприємницькою діяльністю.

У 2006-2014 роках очолював Молодіжненську сільську раду, згодом був народним депутатом VIII скликання. У 2020 році його обрали міським головою Чорноморська.