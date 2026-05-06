Мэр Черноморска уходит в ВСУ: Гуляев объяснил решение и оставит ли он должность

20:16 06.05.2026 Ср
2 мин
Василий Гуляев совместит военную службу с формальным сохранением должности мэра
aimg Татьяна Веремеева
Мэр Черноморска уходит в ВСУ: Гуляев объяснил решение и оставит ли он должность Фото: Городской голова Черноморска Василий Гуляев (facebook.com/vasilgulyaev)
Городской голова Черноморска Одесской области Василий Гуляев решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время покидать пост мэра он не планирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение чиновника в Facebook.

Главное:

  • Решение о службе: Городской голова Черноморска Василий Гуляев принял личное решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
  • Сохранение должности: Чиновник не планирует оставлять должность мэра; на время службы она будет оставаться за ним.
  • Опровержение слухов: Гуляев отметил, что его решение не связано с давлением, и опроверг информацию об увольнении или попытках избежать ответственности.
  • Дальнейшие планы: После завершения контракта или возвращения со службы он намерен снова полноценно выполнять свои обязанности в городе.
  • Опыт чиновника: Василий Гуляев возглавляет Черноморск с 2020 года.

Что известно о решении

Гуляев заявил, что его решение является личным и не связано с какими-либо обстоятельствами или давлением. Он также опроверг слухи о якобы увольнении или попытках избежать ответственности.

По его словам, на время службы в ВСУ должность городского головы будет оставаться за ним. После завершения контракта или возвращения со службы он планирует снова выполнять свои обязанности в городе.

Чиновник поблагодарил областную и районную власть, а также жителей громады за поддержку. Отдельно он обратился к украинским военным с пожеланием вернуться домой живыми.

Гуляев выразил уверенность в победе Украины и отметил, что после войны Черноморск сможет развиваться еще активнее.

Кто такой Василий Гуляев

Василий Гуляев родился в 1963 году в Одесской области. Имеет опыт службы в армии, работал в различных сферах, в частности занимался предпринимательской деятельностью.

В 2006-2014 годах возглавлял Молодежненский сельский совет, впоследствии был народным депутатом VIII созыва. В 2020 году его избрали городским головой Черноморска.

Ранее РБК-Украина писало, что бывший прокурор, журналист, ведущий и интервьюер Сергей Иванов объявил о мобилизации в ВСУ. Он сообщил, что завершил базовую военную подготовку. Он показал фото в форме, рассказал о службе и отметил, что присоединится к одному из подразделений украинской армии, но деталей не раскрыл.

Также в этом году в ряды ВСУ присоединился актер Дикого театра Петр Крылов.

Одесса Вооруженные силы Украины
