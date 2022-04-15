Мэр Бучи: 85% тел погибших в городе - с отверстиями от пуль

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук заявил, что почти у 85% тел всех погибших местных жителей были обнаружены следы отверстия от пуль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Федорука во время телемарафона.

"Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах, - с отверстиями от пули. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче", - сказал он.

Он также рассказал о том, что в пятницу должны завершиться работы по извлечению тел погибших местных жителей на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного, где обнаружили вторую братскую могилу.