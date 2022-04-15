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Мер Бучі: 85% тіл загиблих у місті - з отворами від куль

Фото: Буча (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук заявив, що майже у 85% тіл всіх загиблих місцевих жителів були виявлені сліди отвору від куль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Федорука під час телемарафону.

"Практично 85% всіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил або індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах, - з отворами від кулі. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося в Бучі", - сказав він.

Він також розповів про те, що в п'ятницю повинні завершитися роботи з вилучення тіл загиблих місцевих жителів на території Церкви святого апостола Андрія Первозванного, де виявили другу братську могилу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду приступить до роботи в Бучі.

Ми також писали про те, що правоохоронці затримали чоловіка, який у Бучі допомагав російським військовим облаштовувати вогневі позиції. Прихильнику "руського миру" вручили підозру.

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