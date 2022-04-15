Мер Бучі: 85% тіл загиблих у місті - з отворами від куль

Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук заявив, що майже у 85% тіл всіх загиблих місцевих жителів були виявлені сліди отвору від куль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Федорука під час телемарафону.
"Практично 85% всіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил або індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах, - з отворами від кулі. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося в Бучі", - сказав він.
Він також розповів про те, що в п'ятницю повинні завершитися роботи з вилучення тіл загиблих місцевих жителів на території Церкви святого апостола Андрія Первозванного, де виявили другу братську могилу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду приступить до роботи в Бучі.
Ми також писали про те, що правоохоронці затримали чоловіка, який у Бучі допомагав російським військовим облаштовувати вогневі позиції. Прихильнику "руського миру" вручили підозру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.