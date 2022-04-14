ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Группа медэкспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче, - Зеленский

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 00:20
Группа медэкспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявило том, что Бучу посетил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Также он отметил, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.

"Ответственность для российских военных за военные преступления - неизбежна. Будем затягивать их всех в трибунал, и не только за содеянное в Буче", - отметил Зеленский.

Глава государства также рассказал о том, что на севере Украины в освобожденных районах продолжается разминирование. Он подчеркнул, что после оккупантов остались десятки тысяч неразорвавшихся снарядов, мин и растяжек.

"Поэтому всем, кто хочет вернуться домой на освободившуюся территорию, следует быть максимально осторожным, максимально внимательным. И сразу сообщать полиции и спасателям в случае, если найдете какой-нибудь непонятный предмет, взрывоопасный предмет", - добавил президент.

Напомним, по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, из-за военных преступлений РФ в Гаагу обратились уже 42 страны.

Мы также писали о том, что Япония потребовала от суда в Гааге расследовать преступления России в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России