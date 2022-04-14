Группа медэкспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявило том, что Бучу посетил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Также он отметил, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.
"Ответственность для российских военных за военные преступления - неизбежна. Будем затягивать их всех в трибунал, и не только за содеянное в Буче", - отметил Зеленский.
Глава государства также рассказал о том, что на севере Украины в освобожденных районах продолжается разминирование. Он подчеркнул, что после оккупантов остались десятки тысяч неразорвавшихся снарядов, мин и растяжек.
"Поэтому всем, кто хочет вернуться домой на освободившуюся территорию, следует быть максимально осторожным, максимально внимательным. И сразу сообщать полиции и спасателям в случае, если найдете какой-нибудь непонятный предмет, взрывоопасный предмет", - добавил президент.
Напомним, по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, из-за военных преступлений РФ в Гаагу обратились уже 42 страны.
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