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​​Обустраивал позиции оккупантов в Буче. Еще одному коллаборанту сообщили подозрение

Новина українською →
Буча, Четверг 14 апреля 2022 12:14
​​Обустраивал позиции оккупантов в Буче. Еще одному коллаборанту сообщили подозрение Фото: задержали коллаборанта, который помогал оккупантам в Буче (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили коллаборанта, который в Буче Киевской области помогал российским оккупантам обустраивать огневые позиции. Стороннику "русского мира" вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 62-летний житель Кривого Рога с 26 февраля 2022 года находился в Буче. Во время оккупации он перешел на сторону врага и публично поддерживал вооруженную агрессию против Украины. Мужчина призывал жителей Бучи к повиновению и принятию "русского мира", угрожал им физической расправой.

Коллаборант добровольно предоставлял оккупантам информацию о ситуации в городе, находил и обустраивал для врага выгодные огневые позиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Коллаборанту грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, самопровозглашенному "мэру" Каховки (Херсонская область) объявили подозрение за государственную измену.

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