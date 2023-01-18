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Мер Броварів повідомляє про одну загиблу дитину через падіння гелікоптера

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Середа 18 січня 2023 14:48
Мер Броварів повідомляє про одну загиблу дитину через падіння гелікоптера Фото: мер Броварів повідомляє про одну загиблу дитину через падіння гелікоптера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За даними мера Броварів Ігоря Сапожка, внаслідок падіння гелікоптера у Броварах 18 січня загинула одна дитина, а не чотири, як повідомлялося раніше. При цьому пізніше мер видалив цю інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сапожка.

"Серед загиблих тільки ОДНА дитина", - написав він.

Сапожко зазначив, що на місці працюють судмедексперти, тому інформація буде оновлюватись.

Зазначимо, що раніше ДСНС повідомляло, що станом на 14:00 відомо про 17 загиблих внаслідок аварії, з них чотири дитини.

Додамо, що пізніше мер видалив пост про одну загиблу дитину внаслідок аварії.

Оновлено

При цьому Сапожко в ефірі телемарафону заявив, що через авіакатастрофу загинули 16 людей.

Він також розповів, що у дитячому садку на момент аварії знаходилось 73 дитини.

Нагадаємо, на борту гелікоптера перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули. СБУ розглядає три версії падіння вертольота в Броварах.

Усе, що відомо про падіння вертольота у Броварах, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ми також розповіли, що відомо про керівництво МВС, яке загинули в аварії.

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Міністерство внутрішніх справ України Бровари
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