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Мэр Броваров сообщает об одном погибшем ребенке из-за падения вертолета

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Среда 18 января 2023 14:48
Мэр Броваров сообщает об одном погибшем ребенке из-за падения вертолета Фото: мэр Броваров сообщает об одном погибшем ребенке из-за падения вертолета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

За даними мера Броварів Ігоря Сапожка, внаслідок падіння гелікоптера у Броварах 18 січня загинула одна дитина, а не чотири, як повідомлялося раніше. При цьому пізніше мэр видалив цю інформацію.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сапожко.

"Среди погибших только один ребенок", - написал он.

Сапожко отметил, что на месте работают судмедэксперты, поэтому информация будет обновляться.

Отметим, что ранее ГСЧС сообщало, что по состоянию на 14:00 известно о 17 погибших в результате аварии, из них четыре ребенка.

Добавим, что позже мер удалил пост об одном погибшем ребенке в результате аварии.

Обновлено

При этом Сапожко в эфире телемарафона заявил, что из-за авиакатастрофы погибли 16 человек.

Он также рассказал, что в детском саду на момент аварии находились 73 ребенка.

Напомним, на борту вертолета находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли. СБУ рассматривает три версии падения вертолета в Броварах.

Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале РБК-Украина.

Мы также рассказали, что известно о руководстве МВД, которое погибло в аварии.

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Министерство внутренних дел Украины Бровары
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