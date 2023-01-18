Мэр Броваров сообщает об одном погибшем ребенке из-за падения вертолета
За даними мера Броварів Ігоря Сапожка, внаслідок падіння гелікоптера у Броварах 18 січня загинула одна дитина, а не чотири, як повідомлялося раніше. При цьому пізніше мэр видалив цю інформацію.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сапожко.
"Среди погибших только один ребенок", - написал он.
Сапожко отметил, что на месте работают судмедэксперты, поэтому информация будет обновляться.
Отметим, что ранее ГСЧС сообщало, что по состоянию на 14:00 известно о 17 погибших в результате аварии, из них четыре ребенка.
Добавим, что позже мер удалил пост об одном погибшем ребенке в результате аварии.
Обновлено
При этом Сапожко в эфире телемарафона заявил, что из-за авиакатастрофы погибли 16 человек.
Он также рассказал, что в детском саду на момент аварии находились 73 ребенка.
Напомним, на борту вертолета находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли. СБУ рассматривает три версии падения вертолета в Броварах.
Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале РБК-Украина.
Мы также рассказали, что известно о руководстве МВД, которое погибло в аварии.
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