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Падіння гелікоптера у Броварах: кількість загиблих зросла до 17, з них 4 дітей

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Середа 18 січня 2023 14:31
Падіння гелікоптера у Броварах: кількість загиблих зросла до 17, з них 4 дітей Фото: кількість загиблих внаслідок падіння вертольота у Броварах зросла до 17 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок падіння вертольота у Броварах 18 січня зросла до 17 людей, з них четверо дітей. Доля ще однієї дитини залишається невідомою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Станом на 14:00 було виявлено 17 загиблих, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Також травмувань зазнали 25 осіб, з них 11 дітей. Постраждалих було госпіталізовано до лікарень.

Наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи у будівлі дитячого садка, доля одної дитини залишається невідомою.

Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі кінологічний розрахунок та 3 рятувальні відділення.

Нагадаємо, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули. Керівництво МВС направлялося в одну з "гарячих" точок України.

СБУ розглядає три версії падіння вертольота в Броварах.

Усе, що відомо про падіння гелікоптера у Броварах, читайте у матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також розповіло, що відомо про керівництво МВС, яке загинули в аварії.

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