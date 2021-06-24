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Для меня не новость. Зеленский отреагировал на записи разговоров Медведчука

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский отреагировал на опубликованные журналистами записи телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука. Как сказал президент, эти записи не стали для него новостью.

Об этом шла речь в интервью главы государства для программы "VIP с Мосейчук".

"Для меня не новость, что это произошло. У нас не было пленок (журналистов Bihus.Info - ред.), но много разной информации было от СБУ, разведки, просто много всего говорилось", - пояснил он.

Зеленский отметил, что украинские власти знают о тех фактах, о которых говорилось на опубликованных записях разговоров.

"Мы понимаем, как это происходило. Мы понимаем, что с террористами и сепаратистами Медведчук торговал... Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который через оккупацию был захвачен, уголь этот и покупала Украина через Россию, он вывозился", - подчеркнул президент.

Напомним, 11 мая Медведчуку объявили подозрение в государственной измене.

После этого журналисты опубликовали записи разговоров Медведчука, на которых, в частности, речь шла о контрабанде угля из ОРДЛО, обмене пленными и заключении с Россией контрактов на поставки газа и электричества.

Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, по факту контрабанды угля из ОРДЛО уже открыли дело.

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Виктор МедведчукВладимир Зеленский