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Для мене не новина. Зеленський відреагував на записи розмов Медведчука

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський відреагував на опубліковані журналістами записи телефонних розмов підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука. Як сказав президент, ці записи не стали для нього новиною.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".

"Для мене не новина, що це відбулось. Ми не мали плівок (журналістів Bihus.Info - ред.), але багато різної інформації було від СБУ, розвідки, просто багато всього йшлося", - пояснив він.

Зеленський зазначив, що українська влада знає про ті факти, про які йшлося на опублікованих записах розмов.

"Ми розуміємо, як це відбувалося. Ми розуміємо, що з терористами і сепаратистами Медведчук торгував... Ми прекрасно розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплене, вугілля це і купувала Україна через Росію, воно вивозилось", - наголосив президент.

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру у державній зраді.

Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими та укладення з Росією контрактів на постачання газу та електрики.

Як заявляла генпрокурор Ірина Венедіктова, за фактом контрабанди вугілля з ОРДЛО вже відкрили справу.

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Віктор МедведчукВолодимир Зеленський