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Генпрокурор открыла дело по контрабанде угля из ОРДЛО. В нем фигурирует Медведчук

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Киев, Четверг 03 июня 2021 23:35
Генпрокурор открыла дело по контрабанде угля из ОРДЛО. В нем фигурирует Медведчук Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что открыла уголовное производство по факту контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Фигурантом этого производства является нардеп Виктор Медведчук.

Об этом речь шла в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Касательно угля, есть свежее производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что сейчас дело в начале досудебного расследования.

"Пока не можем говорить, какая будет квалификация. Внесли в ЕРДР одну квалификацию, но если мы ее не докажем, то будем менять квалификацию", - добавила она.

Отмечается, что речь идет об эпизоде, который зафиксирован на опубликованных журналистами Bihus.Info записях разговоров Медведчука. На записях речь шла о том, что подозреваемый в госизмене нардеп якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля у боевиков на Донбассе в 2014 году.

Напомним, до этого Венедиктова заявила, что опубликованные журналистами Bihus.Info записи разговоров Медведчука есть в уголовных делах в отношении нардепа.

Как писало РБК-Украина, 11 мая Медведчуку объявили подозрение по трем эпизодам, в частности, ему инкриминировали государственную измену. Уже 13 мая Медведчука отправили под домашний арест.

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Новости Украины Политика Виктор Медведчук Ирина Венедиктова уголовное дело контрабанда уголь ОРДЛО
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