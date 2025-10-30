ua en ru
Провідні конгресмени США розкритикували рішення Трампа вивести війська з Румунії

Четвер 30 жовтня 2025 07:30
UA EN RU
Провідні конгресмени США розкритикували рішення Трампа вивести війська з Румунії Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Двоє провідних республіканців із Конгресу США, що очолюють комітети з нагляду за Міністерством війни, розкритикували рішення глави Білого дому Дональда Трампа щодо скорочення кількості американських військових у Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мова йде про Роджера Вікера, який очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, та представника Майка Роджерса - главу Комітету Палати представників з питань збройних сил.

Обидва сенатори назвали рішення Трампа щодо скорочення військ у Румунії "некоординованим і таким, яке напряму суперечить стратегії президента".

Вони закликали зберегти ротаційну американську бригаду в Румунії, зазначивши, що скорочення військ може надіслати неправильний сигнал Росії, особливо на тлі війни в Україні. Законодавці також висловили занепокоєння тим, що рішення ухвалено без консультацій із Конгресом.

Reuters нагадує, що адміністрація Трампа раніше повідомляла європейських союзників про необхідність більшої самостійності у забезпеченні безпеки, оскільки США фокусуються на власних кордонах та регіоні Індо-Тихоокеанського регіону.

Видання зазначає, що Міністерство війни США запевняло: скорочення не означає "виведення американських військ з Європи або зменшення зобов’язань перед НАТО".

Також згадується, як у вересні Трамп заявляв про можливе збільшення присутності військ у Польщі.

США скорочують військову присутність в Європі

Нагадаємо, США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. Близько 800 американських військових відкликають з Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

В Міноборони Румунії заявили, що були поінформовані цим рішенням заздалегідь. Серед елементів бригади, які припинять ротацію в Європі, є сили, призначені для Румунії, які дислоковані на авіабазі ім. Михаїла Когелнічану.

Зазначимо, ще на початку року президент США Дональд Трамп заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.

