"Менталитет 1930-х годов": в США разнесли идею Пентагона вывести войска из стран Балтии
В Пентагоне действительно начали говорить о желании сократить военное присутствие США в странах Балтии. Это плохой сигнал для союзников, поскольку это именно то, чего ожидают россияне. Конгресс будет противодействовать этому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью конгрессмена от Республиканской партии США Дона Бэкона изданию Delfi.
Бэкон подтвердил, что в Пентагоне примерно месяц назад некоторые чиновники начали говорить о том, что хотят сократить военное присутствие США в странах Балтии и финансирование на это. По мнению конгрессмена, это крайне плохая идея и крайне плохой сигнал - россияне этого очень ждут.
"Я думаю, что Россия хотела бы этого. Если она собирается бросить вызов НАТО, то это будет в странах Балтии, потому что, очевидно, страны Балтии находятся дальше на периферии. Туда труднее доставить войска. И я думаю, если россияне захотят бросить вызов решимости НАТО, то они сделают это там", - пояснил он.
Бэкон отметил, что с момента, как он услышал о планах Пентагона, Конгресс успел отвергнуть эти планы, поэтому министерство снизило активность в этом направлении. Сейчас Пентагон молчит, поэтому степень актуальности его планов непонятна.
"Но в Конгрессе существует огромная решимость обеспечить сохранение американского присутствия и объема финансовой помощи для обучения и поддержки стран Балтии", - заверил конгрессмен.
Застряли в 1930-х
Бэкон раскритиковал чиновников Пентагона, которые заговорили о сокращении присутствия США в странах Балтии, отметив, что они "не очень мудрые" - в отличие от конгрессменов и от президента США Дональда Трампа.
"Я считаю, что они ведут себя бессмысленно в этой сфере. Они имеют менталитет 1930-х годов, и это не работает. Поэтому моя задача указать на это и привлечь к этому внимание. Я считаю, что в Пентагоне плохое руководство, и надеюсь, что со временем его заменят", - сказал он.
Бэкон также предположил, что ряд решений в Пентагоне принимаются без одобрения со стороны президента, или его даже не извещают об этом. В частности, объявление Пентагона о якобы сокращении присутствия в Румынии, похоже, именно из таких. Конгресс уже выступил против и обещает предотвратить такие шаги Пентагона.
"Путин любит слышать такие вещи, но я думаю, что это посылает плохой сигнал НАТО и, в частности, тем, кто находится на границе с Россией, например, странам Балтии. Это ужасный сигнал. Я также считаю, что это плохой сигнал для Украины, если мы сократим наше присутствие в Румынии", - резюмировал он.
США сокращают военное присутствие в Европе
Напомним, что США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Около 800 американских военных отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.
Ситуация накладывается на то, что с начала года Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%. В Пентагоне уверяют, что это якобы не ослабит НАТО.
Планы Пентагона вызвали жесткое сопротивление даже внутри партии Трампа. Двое ведущих республиканцев из Конгресса США, возглавляющих комитеты по надзору за Министерством войны, раскритиковали решение.