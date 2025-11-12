"Менталитет 1930-х годов": в США разнесли идею Пентагона вывести войска из стран Балтии

В Пентагоне действительно начали говорить о желании сократить военное присутствие США в странах Балтии. Это плохой сигнал для союзников, поскольку это именно то, чего ожидают россияне. Конгресс будет противодействовать этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью конгрессмена от Республиканской партии США Дона Бэкона изданию Delfi .

Бэкон подтвердил, что в Пентагоне примерно месяц назад некоторые чиновники начали говорить о том, что хотят сократить военное присутствие США в странах Балтии и финансирование на это. По мнению конгрессмена, это крайне плохая идея и крайне плохой сигнал - россияне этого очень ждут.

"Я думаю, что Россия хотела бы этого. Если она собирается бросить вызов НАТО, то это будет в странах Балтии, потому что, очевидно, страны Балтии находятся дальше на периферии. Туда труднее доставить войска. И я думаю, если россияне захотят бросить вызов решимости НАТО, то они сделают это там", - пояснил он.

Бэкон отметил, что с момента, как он услышал о планах Пентагона, Конгресс успел отвергнуть эти планы, поэтому министерство снизило активность в этом направлении. Сейчас Пентагон молчит, поэтому степень актуальности его планов непонятна.

"Но в Конгрессе существует огромная решимость обеспечить сохранение американского присутствия и объема финансовой помощи для обучения и поддержки стран Балтии", - заверил конгрессмен.

Застряли в 1930-х

Бэкон раскритиковал чиновников Пентагона, которые заговорили о сокращении присутствия США в странах Балтии, отметив, что они "не очень мудрые" - в отличие от конгрессменов и от президента США Дональда Трампа.

"Я считаю, что они ведут себя бессмысленно в этой сфере. Они имеют менталитет 1930-х годов, и это не работает. Поэтому моя задача указать на это и привлечь к этому внимание. Я считаю, что в Пентагоне плохое руководство, и надеюсь, что со временем его заменят", - сказал он.

Бэкон также предположил, что ряд решений в Пентагоне принимаются без одобрения со стороны президента, или его даже не извещают об этом. В частности, объявление Пентагона о якобы сокращении присутствия в Румынии, похоже, именно из таких. Конгресс уже выступил против и обещает предотвратить такие шаги Пентагона.

"Путин любит слышать такие вещи, но я думаю, что это посылает плохой сигнал НАТО и, в частности, тем, кто находится на границе с Россией, например, странам Балтии. Это ужасный сигнал. Я также считаю, что это плохой сигнал для Украины, если мы сократим наше присутствие в Румынии", - резюмировал он.