Це не послаблення НАТО. Вашингтон пояснив скорочення американських військ у Європі

США, Середа 29 жовтня 2025 18:13
UA EN RU
Це не послаблення НАТО. Вашингтон пояснив скорочення американських військ у Європі Фото: у США наголосили, що скорочення військового контингенту не вплине на безпеку в ЄС (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Командування армії Сполучених Штатів у Європі та Африці підтвердило плани щодо передислокації частини військового контингенту з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування.

Вашингтон анонсував передислокацію 2-ї бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі. Передислокація відбудеться в межах "ретельно спланованого процесу", ініційованого Пентагоном.

"Це не означає виведення американських військ з Європи або послаблення зобов'язань перед НАТО та за статтею 5 Північноатлантичного договору. Навпаки, це позитивний знак зростання потенціалу та відповідальності Європи", - йдеться у заяві.

Командування наголосило, що зміна у розміщенні американських військових сил "не змінить безпекову ситуацію в Європі".

Нагадаємо, США розпочали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. Близько 800 американських військових відкликають з Румунії, також планується зменшення контингенту у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

В понеділок, 27 жовтня, було підтверджено рішення про виведення частини військових США з Румунії. Американські підрозділи дислоковані на базах Михаїла Когелнічану, Девеселу та Кимпія-Турзій, однак наразі не відомо, яку з них торкнеться скорочення.

Зазначимо, в НАТО заявили, що підтримують тісний зв’язок з урядом США щодо розміщення військ у країнах Європи після отримання інформації щодо намірів скоротити кількість військових на східному фланзі Європи.

РБК-Україна раніше писало, що на початку року президент США Дональд Трамп повідомив, що планує скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.

