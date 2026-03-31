Менші групи та більше уваги: як у школах ділитимуть класи на групи за новими правилами

В українських школах змінюють підхід до поділу класів на групи. Відтепер навчальні заклади зможуть працювати з учнями у менших групах - і під час очного навчання, й онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Головне:
Головна ідея нововведень - зробити навчання більш гнучким і дати школам інструменти для індивідуальної роботи з учнями.
У початковій школі це нововведення особливо відчутне. Раніше 1-4 класи не ділили на групи під час вивчення української та іноземних мов. Тепер це дозволено, якщо у класі є 24 і більше учнів.
Це означає, що вчитель зможе працювати з меншими групами дітей саме в той період, коли формуються базові навички - зокрема мовні.
Для середньої і старшої школи правила залишилися без змін: поділ можливий, якщо у класі понад 27 учнів.
Водночас сам підхід стає більш гнучким - школи зможуть застосовувати його там, де це дійсно потрібно.
Ще одна важлива зміна - поділ на групи тепер дозволили і під час дистанційного навчання. Це означає, що навіть онлайн заняття можна проводити для меншої кількості учнів, що дає змогу вчителю приділити більше уваги кожному.
Окремо зміни торкнулися старшої профільної школи. У пілотних закладах тепер можна формувати групи не лише в межах одного класу, а об’єднувати учнів з різних класів. Головна умова - у групі має бути щонайменше 8 учнів.
Це відкриває можливість навчатися за вибором: наприклад, школярі з різних класів можуть об’єднатися, щоб вивчати один профільний предмет або курс.
Загальнонаціонально ці зміни запрацюють з 2027 року, коли профільна старша школа буде впроваджена по всій Україні.
У підсумку нові правила дають школам більше свободи в організації навчання, а учням - більше можливостей навчатися у комфортному форматі та отримувати більше уваги від вчителя.
