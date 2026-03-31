Меньшие группы и больше внимания: как в школах будут делить классы на группы по новым правилам

В украинских школах меняют подход к разделению классов на группы. Отныне учебные заведения смогут работать с учениками в меньших группах - и во время очного обучения, и онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Главное:
Главная идея нововведений - сделать обучение более гибким и дать школам инструменты для индивидуальной работы с учениками.
В начальной школе это нововведение особенно ощутимо. Ранее 1-4 классы не делили на группы при изучении украинского и иностранных языков. Теперь это разрешено, если в классе есть 24 и более учеников.
Это означает, что учитель сможет работать с меньшими группами детей именно в тот период, когда формируются базовые навыки - в частности языковые.
Для средней и старшей школы правила остались без изменений: разделение возможно, если в классе более 27 учеников.
В то же время сам подход становится более гибким - школы смогут применять его там, где это действительно нужно.
Еще одно важное изменение - разделение на группы теперь разрешили и во время дистанционного обучения. Это означает, что даже онлайн занятия можно проводить для меньшего количества учеников, что позволяет учителю уделить больше внимания каждому.
Отдельно изменения коснулись старшей профильной школы. В пилотных заведениях теперь можно формировать группы не только в пределах одного класса, а объединять учеников из разных классов. Главное условие - в группе должно быть не менее 8 учеников.
Это открывает возможность учиться по выбору: например, школьники из разных классов могут объединиться, чтобы изучать один профильный предмет или курс.
Общенационально эти изменения заработают с 2027 года, когда профильная старшая школа будет внедрена по всей Украине.
В итоге новые правила дают школам больше свободы в организации обучения, а ученикам - больше возможностей учиться в комфортном формате и получать больше внимания от учителя.
Ранее РБК-Украина писало, что информация о якобы автоматических штрафах для родителей за пропуски школы является фейком. В Ювенальной полиции Украины объяснили, что новые правила касаются только учета детей, которые не учатся, а штрафы возможны только после проверки и в случае системного невыполнения родительских обязанностей.