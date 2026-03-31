Меньшие группы и больше внимания: как в школах будут делить классы на группы по новым правилам

Главное: Начальная школа : 1-4 классы теперь можно делить на группы для изучения языков, если в классе 24 ученика и более.

: 1-4 классы теперь можно делить на группы для изучения языков, если в классе 24 ученика и более. Средняя и старшая школа: Правила разделения остаются неизменными - от 27 учеников в классе.

Правила разделения остаются неизменными - от 27 учеников в классе. Онлайн-обучение: Разделение на группы официально разрешили во время дистанционки.

Разделение на группы официально разрешили во время дистанционки. Профильная школа: В пилотных заведениях разрешено объединять учеников из разных классов в группы (минимум 8 человек) для изучения выбранных предметов.

В пилотных заведениях разрешено объединять учеников из разных классов в группы (минимум 8 человек) для изучения выбранных предметов. Сроки: Полностью и на общенациональном уровне эти изменения заработают с 2027 года.

Больше возможностей для начальной школы

Главная идея нововведений - сделать обучение более гибким и дать школам инструменты для индивидуальной работы с учениками.

В начальной школе это нововведение особенно ощутимо. Ранее 1-4 классы не делили на группы при изучении украинского и иностранных языков. Теперь это разрешено, если в классе есть 24 и более учеников.

Это означает, что учитель сможет работать с меньшими группами детей именно в тот период, когда формируются базовые навыки - в частности языковые.

Для старших классов правила не изменились

Для средней и старшей школы правила остались без изменений: разделение возможно, если в классе более 27 учеников.

В то же время сам подход становится более гибким - школы смогут применять его там, где это действительно нужно.

Еще одно важное изменение - разделение на группы теперь разрешили и во время дистанционного обучения. Это означает, что даже онлайн занятия можно проводить для меньшего количества учеников, что позволяет учителю уделить больше внимания каждому.

Новые возможности для профильной старшей школы

Отдельно изменения коснулись старшей профильной школы. В пилотных заведениях теперь можно формировать группы не только в пределах одного класса, а объединять учеников из разных классов. Главное условие - в группе должно быть не менее 8 учеников.

Это открывает возможность учиться по выбору: например, школьники из разных классов могут объединиться, чтобы изучать один профильный предмет или курс.

Когда заработают изменения

Общенационально эти изменения заработают с 2027 года, когда профильная старшая школа будет внедрена по всей Украине.

В итоге новые правила дают школам больше свободы в организации обучения, а ученикам - больше возможностей учиться в комфортном формате и получать больше внимания от учителя.