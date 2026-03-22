Меньше заданий или новые форматы: какие изменения ждут участников НМТ-2026
Модель национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года не будет иметь кардинальных трансформаций по сравнению с прошлым годом, однако абитуриентам стоит обратить внимание на обновления в тестах по физике и химии.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.
Главное:
- Модель тестирования 3+1: Как и в прошлом году, обязательными остаются украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет - на выбор участника.
- Регламент: НМТ-2026 пройдет в один день в два этапа по 120 минут с 20-минутным перерывом между ними.
- Изменения в физике: В тест добавили два задания с выбором одного правильного ответа.
- Обновления в химии: Количество заданий сократили с 30 до 24.
- Без открытых ответов: В 2026 году тест не будет содержать заданий, требующих развернутого написания текста или решения.
Структура теста: 3+1
"Существенных изменений в проведении НМТ в этом году по сравнению с 2025-м не предусмотрено. Модель тестирования осталась неизменной", - говорит Вакуленко.
Каждый участник будет сдавать четыре предмета:
- Обязательные: украинский язык, математика и история Украины.
- На выбор: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, химия, физика или география.
Регламент проведения
Как и в 2025 году, тестирование будет проходить в один день в два этапа:
- Первый этап (120 мин): украинский язык и математика.
- Перерыв: до 20 минут.
- Второй этап (120 мин): история Украины и предмет на выбор.
Корректировка в заданиях по физике и химии
Хотя общая модель стабильна, изменения затронули два предмета:
- Физика: добавили два задания с выбором одного правильного ответа.
- Химия: количество заданий сократили - вместо 30 (как было в прошлом году) абитуриенты будут выполнять 24 задания.
"Традиционно в 2026-м НМТ не будет содержать заданий, предусматривающих развернутый ответ", - подчеркнула Татьяна Вакуленко.
Это означает, что формат теста остается полностью компьютеризированным и ориентированным на закрытые типы вопросов.
Ранее мы писали о том, что регистрация на НМТ-2026 продлится с 5 марта до 2 апреля. Для этого нужно создать персональный кабинет. Выпускникам из-за рубежа стоит поспешить, поскольку количество мест в экземенационных центрах в других странах - ограничено.
