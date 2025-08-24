Не менше 10 прильотів. Росіяни масовано атакували Суми ударними дронами

Обстріл Сум

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Сумську область і місто Суми, застосовуючи для цього дрони, ракети та авіабомби.

Так було і сьогодні, в ніч на 24 серпня. У місті на тлі атаки російських ударних безпілотників було гучно.

Також ми писали, що в ніч на 19 серпня росіяни влучили дроном по житловому будинку в Піщанському старостаті Сумської громади. В результаті удару почалася пожежа.