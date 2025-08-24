UA

Не менше 10 прильотів. Росіяни масовано атакували Суми ударними дронами

Фото: наразі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджень (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 24 серпня, росіяни масовано атакували Суми дронами. В місті щонайменше 10 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Сумська громада зазнала масованої атаки ударними безпілотниками Ворог завдав, попередньо, 10 ударів по території громади. На щастя, жертв немає", - пише Григоров.

Він уточнив, що всі влучання були в Ковпаківському районі Сум, поза житловим сектором.

Станом на зараз триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджень.

Обстріл Сум

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Сумську область і місто Суми, застосовуючи для цього дрони, ракети та авіабомби.

Так було і сьогодні, в ніч на 24 серпня. У місті на тлі атаки російських ударних безпілотників було гучно.

Також ми писали, що в ніч на 19 серпня росіяни влучили дроном по житловому будинку в Піщанському старостаті Сумської громади. В результаті удару почалася пожежа.

