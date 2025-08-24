Не менее 10 прилетов. Россияне массированно атаковали Сумы ударными дронами

Обстрел Сум

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Сумскую область и город Сумы, применяя для этого дроны, ракеты и авиабомбы.

Так было и сегодня, в ночь на 24 августа. В городе на фоне атаки российских ударных беспилотников было громко.

Также мы писали, что в ночь на 19 августа россияне попали дроном по жилому дому в Песчанском старостате Сумской громады. В результате удара начался пожар.