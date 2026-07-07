Не менш як 2595 гривень: як оформити виплати у зв'язку з втратою годувальника

Не кожен родич померлого автоматично отримує право на виплати - для цього треба відповідати чітким умовам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пенсійного фонду України.
Отримати пенсію можуть не всі родичі, а лише ті, хто підпадає під визначені законом категорії:
Розмір пенсії залежить від кількості непрацездатних членів родини:
Держава встановила нижню межу виплат залежно від кількості одержувачів:
Гроші нараховують до завершення непрацездатності одержувача. А для людей пенсійного віку виплати призначають довічно.
Звернутися за призначенням можна двома способами:
Головна умова - подати заяву протягом 12 місяців після смерті годувальника, інакше право на своєчасне призначення виплат може бути втрачено.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи зараховується служба в армії до пенсійного стажу.
Юрист пояснив, що військова служба, а також навчання у вишах і на курсах підвищення кваліфікації входять у загальний стаж, який враховують під час нарахування пенсії.
Тим часом стало відомо, як перевірити, чи пройдено фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді.
Пенсіонери можуть скористатися спеціальним онлайн-сервісом на вебпорталі ПФУ, щоб пересвідчитися, що виплати продовжаться і наступного року.