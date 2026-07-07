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Не менш як 2595 гривень: як оформити виплати у зв'язку з втратою годувальника

06:30 07.07.2026 Вт
2 хв
Пенсію за годувальника можуть отримати діти та інші родичі померлого
aimg Олена Чупровська
Фото: хто може отримати пенсію 2595 гривень (facebook com kogupfu)

Не кожен родич померлого автоматично отримує право на виплати - для цього треба відповідати чітким умовам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пенсійного фонду України.

Хто має право на виплати

Отримати пенсію можуть не всі родичі, а лише ті, хто підпадає під визначені законом категорії:

  • чоловік або дружина, батьки - якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • діти до 18 років, а також старші діти з інвалідністю, встановленою до цього віку;
  • діти, які навчаються на денній формі, - до 23 років;
  • діти-сироти - до 23 років;
  • члени сім'ї людини, яка зникла безвісти, - за умови, що були на її утриманні;
  • чоловік, дружина, а за їх відсутності - один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся померлого, якщо вони не працюють і доглядають його дитину (дітей) до 8-річного віку.

Скільки складають виплати

Розмір пенсії залежить від кількості непрацездатних членів родини:

  • одному члену сім'ї нараховують 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;
  • двом і більше - 100 відсотків такої пенсії, розподілені між ними порівну.

Мінімальні суми у 2026 році

Держава встановила нижню межу виплат залежно від кількості одержувачів:

  • на одного непрацездатного члена сім'ї - 2361 гривня;
  • на двох - 2833,20 гривні;
  • на трьох і більше - 3541,50 гривні.

Гроші нараховують до завершення непрацездатності одержувача. А для людей пенсійного віку виплати призначають довічно.

Як оформити пенсію

Звернутися за призначенням можна двома способами:

  • особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал Дія.

Головна умова - подати заяву протягом 12 місяців після смерті годувальника, інакше право на своєчасне призначення виплат може бути втрачено.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи зараховується служба в армії до пенсійного стажу.

Юрист пояснив, що військова служба, а також навчання у вишах і на курсах підвищення кваліфікації входять у загальний стаж, який враховують під час нарахування пенсії.

Тим часом стало відомо, як перевірити, чи пройдено фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді.

Пенсіонери можуть скористатися спеціальним онлайн-сервісом на вебпорталі ПФУ, щоб пересвідчитися, що виплати продовжаться і наступного року.

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