Не менее 2595 гривен: как оформить выплаты в связи с потерей кормильца

Напомним, ранее мы писали, засчитывается ли служба в армии в пенсионный стаж .

Юрист пояснил, что военная служба, а также обучение в вузах и на курсах повышения квалификации входят в общий стаж, учитываемый при начислении пенсии.

Между тем стало известно, как проверить, пройдена ли физическая идентификация в Пенсионном фонде .

Пенсионеры могут воспользоваться специальным онлайн-сервисом на вебпортале ПФУ, чтобы убедиться, что выплаты продлятся и в следующем году.