Не менее 2595 гривен: как оформить выплаты в связи с потерей кормильца

Не каждый родственник умершего автоматически получает право на выплаты - для этого нужно соответствовать четким условиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.
Получить пенсию могут не все родственники, а только подпадающие под определенные законом категории:
Размер пенсии зависит от количества нетрудоспособных членов семьи:
Государство установило нижний предел выплат в зависимости от количества получателей:
Деньги начисляют до завершения нетрудоспособности получателя. А для людей пенсионного возраста выплаты назначаются пожизненно.
Обратиться за назначением можно двумя способами:
Главное условие - подать заявление в течение 12 месяцев после смерти кормильца, иначе право на своевременное назначение выплат может быть утрачено.
Напомним, ранее мы писали, засчитывается ли служба в армии в пенсионный стаж .
Юрист пояснил, что военная служба, а также обучение в вузах и на курсах повышения квалификации входят в общий стаж, учитываемый при начислении пенсии.
Между тем стало известно, как проверить, пройдена ли физическая идентификация в Пенсионном фонде .
Пенсионеры могут воспользоваться специальным онлайн-сервисом на вебпортале ПФУ, чтобы убедиться, что выплаты продлятся и в следующем году.