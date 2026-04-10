"Мне надоело": премьер Британии жестко раскритиковал "игры" Путина и Трампа

Британский премьер Кир Стармер заявил, что ему "надоело" влияние президентов США и России на стоимость энергоносителей в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В частности, Стармер отметил, что счета за энергию в Британии "то растут, то уменьшаются" из-за международных кризисов, вызванных действиями президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"Мне надоело, что семьи по всей стране видят, как их счета за электроэнергию то растут, то уменьшаются, а счета предприятий за электроэнергию также растут и уменьшаются из-за действий Путина или Трампа во всем мире", - подчеркнул он.

Кроме того, британский премьер подчеркнул, что хочет, чтобы Великобритания была "страной, где люди не зависят от событий за рубежом".

План для восстановления морской логистики

Стармер отметил необходимость стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив.

По его словам, Великобритания вместе с союзниками работает над "практическим планом" для скорейшего восстановления морской логистики после того, как будет достигнут режим прекращения огня.

В то же время британский премьер раскритиковал удары в регионе, подчеркнув, что они "должны прекратиться", даже несмотря на неопределенность по поводу деталей договоренностей о перемирии.

Отношения Трампа и Стармера

Напомним, The Telegraph писало, что Трамп в частных разговорах начал называть Кира Стармера "неудачником", у которого нет будущего. Это произошло на фоне разногласий по конфликту на Ближнем Востоке.