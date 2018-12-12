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Кабмин сегодня рассмотрит вопросы обеспечения военного положения

Новости » Политика    12.12.2018 - 10:21
Кабмин сегодня рассмотрит вопросы обеспечения военного положения
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Также сегодня рассмотрят законопроект об ужесточении контроля за иностранцами

Кабинет министров Украины на заседании 12 декабря рассмотрит вопросы внедрения и обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кроме того, правительство сегодня утвердит порядки конкурсов по определению поставщика универсальных услуг и поставщика "последней надежды". Также планируется утверждение договора с Грузией о взаимной отмене визовых требований, создание межведомственной группы для рассмотрения вопросов мониторинга санкций против России.

В повестке дня значится утверждение финансового плана аэропорта "Борисполь" на следующий год, законопроекта об усилении контроля за мигрантами, а также рассмотрение некоторых вопросов Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Напомним, накануне в Кабмине назвали причину отмены конкурса по приватизации "Центрэнерго". Как отметили в правительстве, конкурс требует более тщательной подготовки.

В Фонде госимущества заявляли, что обе компании, которые подавали документы на конкурс, не соответствуют требованиям фонда.

 

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