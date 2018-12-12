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Не менше 185 британських депутатів-консерваторів висловили підтримку Мей

Новини » Політика    12.12.2018 - 18:50
Не менше 185 британських депутатів-консерваторів висловили підтримку Мей
Фото Тереза Мей (twitter.com/theresa_may)

Зазначена кількість перевищує мінімально необхідне число голосів, які потрібні Мей, щоб залишитися при владі

Близько 185 британських депутатів-консерваторів висловили підтримку главі правлячої партії, прем'єр-міністру Терезі Мей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Відзначається, що ця кількість на 27 перевищує мінімально необхідне число голосів, які потрібні прем'єр-міністру, щоб залишитися при владі. Для того щоб зберегти свої посади, Мей необхідно заручитися підтримкою більшості з 315 депутатів-консерваторів, тобто отримати не менше 158 голосів.

У разі якщо Мей не зможе отримати вказану кількість голосів, то буде запущена процедура вибору нового лідера партії і, відповідно, уряду. За оцінкою експертів, ім'я нового глави партії і прем'єра може стати відомо вже до перших чисел січня.

Нагадаємо, сьогодні британські депутати проведуть голосування щодо винесення вотуму недовіри прем'єр-міністру Британії Терези Мей.

Раніше Мей перенесла голосування щодо Brexit в британському парламенті. Мей заявила, що почула думки про угоду, і виходячи з цього можна сказати, що існує підтримка багатьох аспектів Brexit, але по "одному питанню - "страхувальному" плану по Північній Ірландії, існує велика й глибока стурбованість".

Тоді члени кабінету прем'єр-міністра Британії Терези Мей закликали її піти у відставку, якщо не буде підтримано угоду щодо Brexit. Міністри вважають, що вірогідність запропонованої Мей угоди по Brexit "нульова".

У Британії запустили процедуру вотуму недовіри Мей У британському парламенті голосування щодо Brexit відбудеться до 21 січня
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