Мемами і не тільки. Російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні

Російська пропаганда за допомогою мемів, провокативних відео та брехливих новин про втрати намагається зірвати мобілізацію в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Центр стратегічних комунікацій зафіксував нові спроби росіян дискредитувати українську армію та владу.
"Щоб навʼязати пересічним українцям думку про те, що мобілізація – це погано і держава посилає всіх на вірну загибель, фейкороби активно користуються соцмережами", - повідомили в центрі.
Для більш ефективної атаки на уми використовують Telegram-групу "Цифровая армия россии".
Там пропагандисти публікують брехливі вкиди, які боти та запеклі Z-патріоти повинні рознести по коментарях до українських каналів.
Ось кілька тем, які наразі активно поширює ворог:
"Якщо ви бачите у своїй стрічці подібні публікації, не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими дописами та коментарями підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію", - наголосили в центрі.
Російська ІПСО та пропаганда проти України
Нещодавно в ГУР Міноборони зазначили, що російські політтехнологи підготували новий раунд дезінформаційної кампанії, націленої на міжнародну дискредитацію нашої країни, та розпалювання внутрішньополітичних розбратів.
За словами представника ГУР Вадима Скибіцького, РФ на нинішньому етапі націлила свою пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.
У середині серпня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили про те, що росіяни запустили чергову ІПСО у соціальних мережах у спробі розпалити ненависть до мешканців Львівської області.
Крім цього, в мережі поширюється інформація, що нібито колишній президент США Річард Ніксон передбачив американську війну в Україні. Однак це - фейк.
Крім того, РФ вдалася до чергової інформаційно-психологічної операції проти України Цього разу поширює повідомлення про нібито "зруйновану енергетичну інфраструктуру".
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