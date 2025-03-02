Мелоні заявила про необхідність "наведення мостів", щоб уникнути розколу Заходу

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила про необхідність "наведення мостів". Це допоможе уникнути розколу Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Цю заяву Джорджія Мелоні зробила, прибувши на саміт щодо України і зустрівшись із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми уникли ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів", - сказала вона, вітаючи його.
Вона додала, що якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими".
Зі свого боку, Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні "про важливі питання, які стоять перед нами".
"У нас дуже схожий менталітет, тому я з нетерпінням чекаю можливості почути вашу думку з цих питань", - додав глава британського уряду.
Мелоні подякував Стармеру за скликання саміту щодо України.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер організовує саміт щодо України в неділю, 2 березня. Зокрема, на заході буде присутній президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
При цьому країни Балтії не були запрошені на саміт. Латвія, Литва та Естонія були виключені і вже висловили своє невдоволення тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України.
Зазначимо, що цей саміт стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емануелем Макроном.
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