Мелоні заявила про необхідність "наведення мостів", щоб уникнути розколу Заходу

Цю заяву Джорджія Мелоні зробила, прибувши на саміт щодо України і зустрівшись із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми уникли ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів", - сказала вона, вітаючи його.

Вона додала, що якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими".

Зі свого боку, Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні "про важливі питання, які стоять перед нами".

"У нас дуже схожий менталітет, тому я з нетерпінням чекаю можливості почути вашу думку з цих питань", - додав глава британського уряду.

Мелоні подякував Стармеру за скликання саміту щодо України.