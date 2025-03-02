Мелони заявила о необходимости "наведения мостов", чтобы избежать раскола Запада

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости "наведения мостов". Это поможет избежать раскола Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Это заявление Джорджия Мелони сделала, прибыв на саммит по Украине и встретившись с премьером Великобритании Киром Стармером.
"Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы избежали риска раскола Запада. Я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", - сказала она приветствуя его.
Она добавила, что если Запад разделится, это "сделает нас всех слабее".
В свою очередь, Стармер сказал, что "с нетерпением ждет возможности поговорить" с Мелони "о важных вопросах, которые стоят перед нами".
"У нас очень схожий менталитет, поэтому я с нетерпением жду возможности услышать ваше мнение по этим вопросам", - добавил глава британского правительства.
Мелони поблагодарил Стармера за созыв саммита по Украине.
Премьер-министр Британии Кир Стармер организовывает саммит по Украине в воскресенье, 2 марта. В частности, на мероприятии будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
При этом страны Балтии не были приглашены на саммит. Латвия, Литва и Эстония были исключены и уже высказали свое недовольство тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине.
Отметим, что этот саммит станет продолжением саммитов, проведенных на прошлой неделе в Париже президентом Франции Эмануэлем Макроном.
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