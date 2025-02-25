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Лондон збере групу європейських лідерів для обговорення України, - Bloomberg

Лондон, Вівторок 25 лютого 2025 13:39
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Лондон збере групу європейських лідерів для обговорення України, - Bloomberg Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія веде переговори про скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії проти України. Зустріч відбудеться після тижня човникової дипломатії між Парижем, Вашингтоном і Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зустріч може відбутися вже 2 березня і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомили анонімні джерела агентства.

За словами джерел, можлива зустріч, організована Великою Британією, дасть змогу лідерам підбити підсумки своїх бесід із президентом США Дональдом Трампом і його чиновниками за останній тиждень і виробити єдину позицію.

Вони попередили, що плани не були остаточно затверджені і все ще можуть змінитися, і що її можна провести віртуально як альтернативний варіант.

Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з Росією, яка, як побоюється континент, додасть сміливості Москві і послабить безпеку в Європі.

Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі 24 лютого ввечері, а прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися з президентом США у Вашингтоні 27 лютого.

Як зазначає Bloomberg, Трамп 24 лютого, мабуть, поспішив реалізувати свої плани щодо припинення війни без участі європейських країн або України, заявивши в соціальних мережах, що він веде "серйозні переговори" з Володимиром Путіним.

Ці заяви прозвучали після того, як європейські лідери, а також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрілися в Києві, щоб відзначити третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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