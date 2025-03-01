Країни Балтії "дуже незадоволені", що їх не запросили на саміт по Україні в Лондоні

Країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України. Латвія, Литва та Естонія були виключені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", - сказало джерело.

Джерело повідомило, що серед запрошених були лідери Норвегії, Фінляндії, Швеції та Польщі, зазначивши, що і Гельсінкі, і Варшава публічно виключили можливість надання військ для міжнародних сил безпеки в Україні.

Джерело повідомило, що країни Балтії "мають план... але їх не запросили".

"Всі три країни Балтії є одними з найбільших прихильників України з точки зору відсотка ВВП і наданих можливостей", - сказало джерело.

Також зазначається, що "всі рішення безпосередньо впливають на нашу безпеку".

"Як ще один пакт, щоб розділити Європу або вважати нас чимось само собою зрозумілим. Ганебно", - цитує видання слова джерела.