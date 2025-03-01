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Країни Балтії "дуже незадоволені", що їх не запросили на саміт по Україні в Лондоні

Лондон, Субота 01 березня 2025 12:45
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Країни Балтії "дуже незадоволені", що їх не запросили на саміт по Україні в Лондоні Фото: британський прем'єр Кір Стармер організовує саміт по Україні в Лондоні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України. Латвія, Литва та Естонія були виключені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", - сказало джерело.

Джерело повідомило, що серед запрошених були лідери Норвегії, Фінляндії, Швеції та Польщі, зазначивши, що і Гельсінкі, і Варшава публічно виключили можливість надання військ для міжнародних сил безпеки в Україні.

Джерело повідомило, що країни Балтії "мають план... але їх не запросили".

"Всі три країни Балтії є одними з найбільших прихильників України з точки зору відсотка ВВП і наданих можливостей", - сказало джерело.

Також зазначається, що "всі рішення безпосередньо впливають на нашу безпеку".

"Як ще один пакт, щоб розділити Європу або вважати нас чимось само собою зрозумілим. Ганебно", - цитує видання слова джерела.

Саміт по Україні в Лондоні

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер організовує саміт щодо України в неділю, 2 березня. Зустріч європейських лідерів покликана продемонструвати спільну і тверду підтримку України.

Додамо, що, зокрема, Стармер провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на тему України. Глава британського уряду також запросив представника Анкари на екстрений саміт щодо України в Лондоні.

Цей саміт стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емануелем Макроном.

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