Країни Балтії "дуже незадоволені", що їх не запросили на саміт по Україні в Лондоні
Країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України. Латвія, Литва та Естонія були виключені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", - сказало джерело.
Джерело повідомило, що серед запрошених були лідери Норвегії, Фінляндії, Швеції та Польщі, зазначивши, що і Гельсінкі, і Варшава публічно виключили можливість надання військ для міжнародних сил безпеки в Україні.
Джерело повідомило, що країни Балтії "мають план... але їх не запросили".
"Всі три країни Балтії є одними з найбільших прихильників України з точки зору відсотка ВВП і наданих можливостей", - сказало джерело.
Також зазначається, що "всі рішення безпосередньо впливають на нашу безпеку".
"Як ще один пакт, щоб розділити Європу або вважати нас чимось само собою зрозумілим. Ганебно", - цитує видання слова джерела.
Саміт по Україні в Лондоні
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер організовує саміт щодо України в неділю, 2 березня. Зустріч європейських лідерів покликана продемонструвати спільну і тверду підтримку України.
Додамо, що, зокрема, Стармер провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на тему України. Глава британського уряду також запросив представника Анкари на екстрений саміт щодо України в Лондоні.
Цей саміт стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емануелем Макроном.
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