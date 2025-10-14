Ердоган просить Мелоні відмовитися від багаторічної звички: у прем'єра Італії свої аргументи

"Ти виглядаєш чудово. Але я маю змусити тебе кинути палити", - сказав Ердоган Мелоні в особистій розмові.

Свідком діалогу став президент Франції Еммануель Макрон. Він почув прохання Ердогана і сказав з посмішкою на обличчі, що "це неможливо".

Мелоні, своєю чергою, відповіла турецькому лідеру, що відмова від цигарок може зробити її менш товариською.

"Я знаю, я знаю...Я не хочу когось убивати", - жартома заявила прем'єрка Італії.