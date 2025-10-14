RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ердоган просит Мелони отказаться от многолетней привычки: у премьера Италии свои аргументы

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Египте попросил итальянского премьер-министра Джорджу Мелони бросить курить. Она отказалась и заявила, что "может кого-то убить" в таком случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное итальянским изданием LL Foglio.

"Ты выглядишь прекрасно. Но я должен заставить тебя бросить курить", - сказал Эрдоган Мелони в личном разговоре.

Свидетелем диалога стал президент Франции Эммануэль Макрон. Он услышал просьбу Эрдогана и сказал с улыбкой на лице, что "это невозможно".

Мелони, в свою очередь, ответила турецкому лидеру, что отказ от сигарет может сделать ее менее общительной.

"Я знаю, я знаю... Я не хочу кого-то убивать", - в шутку заявила премьер Италии.

 

Саммит лидеров в Шарм-эль-Шейхе

13 октября в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх состоялся международный форум под названием "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе".

Лидеры более 20 государств обсудили активизацию дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и достижению устойчивого мира в регионе.

Важно, что на саммите в Египте глава Белого дома США Дональд Трамп подписал мирное соглашение по Сектору Газа с тремя лидерами ближневосточных стран.

Также Трамп заявил о переходе в следующие фазы его мирного плана по Газе, который состоит из 20 пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияЕгипетРеджеп Тайип Эрдоган