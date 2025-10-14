Ердоган просит Мелони отказаться от многолетней привычки: у премьера Италии свои аргументы

"Ты выглядишь прекрасно. Но я должен заставить тебя бросить курить", - сказал Эрдоган Мелони в личном разговоре.

Свидетелем диалога стал президент Франции Эммануэль Макрон. Он услышал просьбу Эрдогана и сказал с улыбкой на лице, что "это невозможно".

Мелони, в свою очередь, ответила турецкому лидеру, что отказ от сигарет может сделать ее менее общительной.

"Я знаю, я знаю... Я не хочу кого-то убивать", - в шутку заявила премьер Италии.