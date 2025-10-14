Ердоган просит Мелони отказаться от многолетней привычки: у премьера Италии свои аргументы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Египте попросил итальянского премьер-министра Джорджу Мелони бросить курить. Она отказалась и заявила, что "может кого-то убить" в таком случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное итальянским изданием LL Foglio.
"Ты выглядишь прекрасно. Но я должен заставить тебя бросить курить", - сказал Эрдоган Мелони в личном разговоре.
Свидетелем диалога стал президент Франции Эммануэль Макрон. Он услышал просьбу Эрдогана и сказал с улыбкой на лице, что "это невозможно".
Мелони, в свою очередь, ответила турецкому лидеру, что отказ от сигарет может сделать ее менее общительной.
"Я знаю, я знаю... Я не хочу кого-то убивать", - в шутку заявила премьер Италии.
13 октября в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх состоялся международный форум под названием "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе".
Лидеры более 20 государств обсудили активизацию дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и достижению устойчивого мира в регионе.
Важно, что на саммите в Египте глава Белого дома США Дональд Трамп подписал мирное соглашение по Сектору Газа с тремя лидерами ближневосточных стран.
Также Трамп заявил о переходе в следующие фазы его мирного плана по Газе, который состоит из 20 пунктов.