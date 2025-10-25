Трамп і Рютте тиснуть на Мелоні, щоб Італія приєдналася до програми PURL, - La Stampa

Президент США Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рютте чинять тиск на прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, щоб країна приєдналася до програми закупівлі зброї для України (PURL).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa .

"Ми знаємо, що на Мелоні почали чинити тиск, і, як повідомляється, сам Трамп просив прем'єр-міністра докласти зусиль", - пише видання.

Водночас La Stampa додало, що найбільше на приєднання Італії до програми PURL наполягав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"(Він наполягав - ред.), розуміючи, що тільки за допомогою цього інструменту можна буде стимулювати закупівлю озброєння для Києва і консолідувати Північноатлантичний Альянс", - пояснює ЗМІ.

Мелоні зі свого боку зберігає обережність через побоювання внутрішньополітичних проблем. Зокрема, два дні тому правопопулістська партія Lega "викликала у неї гнів у парламенті, піддавшись рівнянню "більше зброї, менше охорони здоров'я".

Також у "Русі п'яти зірок" анонсували, що сенатор Бруно Мартон, який є лідером групи в Комітеті з оборони, надішле чинному міністрові оборони запит, щоб з'ясувати, "чи приєднається Італія до PURL і де вона має намір знайти необхідні ресурси".