Мелони уговаривала Зеленского на "болезненные уступки" и сложные компромиссы для мира, - СМИ

Премьер Италии Джорджия Мелони во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме намекнула на "болезненные уступки" для Украины и поддержала поспешный старт переговоров США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Соггіеге Della Sera .

По данным журналистов, 90-минутная встреча Мелони и Зеленского в Палаццо Киджи, несмотря на официальные заявления о конструктиве и взаимном уважении, сопровождалась скрытым давлением и дипломатическими сигналами со стороны итальянской стороны.

Мелони подчеркнула, что Киеву, скорее всего, придется пойти на компромиссы, чтобы ускорить переговорный процесс, который поддерживают США.

Стоит отметить, что перед основной беседой премьер Италии провела серию ограниченных встреч со своими министрами обороны и иностранных дел, а также отдельные переговоры с украинскими коллегами, что подчеркнуло сложность и многоуровневость обсуждений.

Основные темы переговоров Зеленского и Мелони

По словам экспертов, что во время встречи очень четко проявились разногласия между сторонами: Италия пыталась балансировать между поддержкой европейской солидарности с Киевом и выполнением требований США относительно сроков начала переговоров.

Таким образом, премьер Мелони стремится сохранить собственную позицию и при этом не отказывается от жесткого курса американского правительства.

Со своей стороны, украинская делегация высказала важные требования к Италии: более активную роль в освобождении замороженных российских активов, ускорение программы PURL, участие в поставках американского оружия, а также перенаправление части европейских ресурсов на укрепление вооруженных сил Украины.

Итогом переговоров стало осознание сложности ситуации: Украине приходится балансировать между давлением США и поддержкой ключевых европейских партнеров, а Италии - искать равновесие между американской дипломатией и национальными интересами.