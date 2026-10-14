Мелоні розкрила помилку Трампа щодо "дизельної угоди" з Путіним

"Дизельна угода" президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним не вирішить головну проблему глави Білого дому.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News .

Італійська лідерка не приховує свого занепокоєння через нову домовленість між Росією та США.

На її переконання, це рішення Трампа є вкрай ризикованим, оскільки може мати негативні наслідки.

На тлі останніх подій Мелоні вказала на серйозну помилку президента США. Так, вона наголосила, що різке зростання цін на паливо пов'язане передусім із війною на Близькому Сході, а не діями України, яка просто захищається від російської агресії.

За словами лідерки Італії, ефективність нового рішення Трампа викликає сумніви, тоді як можливі загрози є очевидними. Насамперещд мовиться про:

фактичне виправдання злочинів РФ у війні проти України;

отримання Путіним додаткових коштів на фінансування власної воєнної машини;

послаблення санкційного тиску на Кремль.

Мелоні звертає увагу на те, це суперечить попереднім зусиллям західних країн, зокрема США, спрямованим на те, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Очільниця італійського уряду запевнила, що ключовими принципами політики Рима залишаються підтримка України з особливою увагою до цивільного населення, посилення тиску на Москву та збереження єдності євроатлантичних партнерів.