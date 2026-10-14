ua en ru
Ср, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мелони раскрыла ошибку Трампа в "дизельном соглашении" с Путиным

12:58 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Мелони раскрыла ошибку Трампа в "дизельном соглашении" с Путиным Фото: Джорджа Мэлони, премьер-министр Италии (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

"Дизельное соглашение" президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не решит главную проблему главы Белого дома.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

Итальянский премьер не скрывает обеспокоенности из-за новой договоренности между Россией и США.

По ее мнению, это решение Трампа крайне рискованно, поскольку может иметь негативные последствия.

На фоне последних событий Мелони указала на серьезные просчеты в решении президента США. В частности, она подчеркнула, что резкий рост цен на топливо связан прежде всего с войной на Ближнем Востоке, а не с действиями Украины, которая защищается от российской агрессии.

По словам главы итальянского правительства, эффективность нового решения Трампа вызывает сомнения, тогда как возможные риски очевидны. В частности, речь идет о:

  • фактическом оправдании действий России в войне против Украины;
  • получении Путиным дополнительных средств для финансирования военной машины РФ;
  • ослаблении санкционного давления на Кремль.

Мелони обратила внимание на то, что это противоречит предыдущим усилиям западных стран, в том числе США, направленным на то, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров.

Глава итальянского правительства заверила, что ключевыми принципами политики Рима остаются поддержка Украины с особым вниманием к гражданскому населению, усиление давления на Москву и сохранение единства евроатлантических партнеров.

Напомним, недавно в Сенате США потребовали от Трампа немедленно отменить скандальную договоренность с Путиным.

Кроме того, стало известно, как глава Белого дома пытается втянуть Европу в конфликт вокруг этого соглашения.

К слову, ранее РБК-Украина подробно объясняло, в чем заключается угроза "дизельного соглашения" США и РФ .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Дизтопливо
Новости
В Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, - Корецкий
В Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, - Корецкий
Аналитика
Финансовый "безвиз" под угрозой: почему Рада тормозит вступление Украины в SEPA и что мы теряем
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Финансовый "безвиз" под угрозой: почему Рада тормозит вступление Украины в SEPA и что мы теряем