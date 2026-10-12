ua en ru
Пн, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп почав переводити стрілки на Європу після дизельної угоди з Путіним

17:39 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
Трамп почав переводити стрілки на Європу після дизельної угоди з Путіним Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп на тлі угоди про постачання дизеля з Росії заговорив про те, що Європа також купує російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера у Truth Social.

"Європейський союз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоресурси, а фейкові ЗМІ не хочуть навіть наближатися до цієї теми", - сказав Трамп.

Він стверджує, що зробив нібито правильний вибір на користь американського народу.

Угода Трампа та Путіна

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін домовилися про те, що Росія почне постачання дизеля до США.

За його словами, до США "негайно поставлять" близько 300 тисяч тонн дизеля. Після цього обсяги постачання збільшуватимуться.

Після переговорів Москва зняла заборону експорту нафтопродуктів. Також російські чиновники заявили, що перші поставки російського дизеля в США можуть пройти вже в жовтні.

У свою чергу Вашингтон до квітня наступного року призупинив дію санкцій, згідно з якими було заборонено імпорт російських енергоресурсів.

Американський лідер почав активно критикувати за таке рішення навіть республіканці. Зокрема, сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що двопартійна група сенаторів закликала Трампа скасувати своє рішення щодо купівлі дизеля у Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Дизпаливо Війна в Україні
Новини
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин
Аналітика
Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою