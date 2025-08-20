Мелоні пропонує гарантії для України у форматі "легкого НАТО": деталі від Bloomberg

Як повідомляється, європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку, якщо на неї знову нападе Росія.

За словами джерел агенства, Мелоні просуває пропозицію, рівнозначну колективним гарантіям в дусі НАТО, але без справжнього членства в Альянсі.

Варіант "легкого НАТО" (NATO-light) значно поступається колективним зобов’язанням Альянсу, зазначеним у статті 5 Статуту НАТО. Однак він передбачає, що країни, які уклали двосторонні угоди з Україною, оперативно узгоджуватимуть свої дії у разі нападу.

Так, союзники зможуть надати Києву швидку та тривалу оборонну підтримку, економічну допомогу, а також запровадити санкції проти Росії. Однак не зрозуміло, чи мають на увазі такі плани відправку європейськими країнами своїх військових в Україну.

Водночас, як зазначили співрозмовники Bloomberg, дискусії тривають, і зміст пропозицій може змінитися.