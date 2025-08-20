Мелони предлагает гарантии для Украины в формате "легкого НАТО": детали от Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщается, европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку, если на нее снова нападет Россия.
По словам источников агенства, Мелони продвигает предложение, равнозначное коллективным гарантиям в духе НАТО, но без настоящего членства в Альянсе.
Вариант "легкого НАТО" (NATO-light) значительно уступает коллективным обязательствам Альянса, указанным в статье 5 Устава НАТО. Однако он предусматривает, что страны, заключившие двусторонние соглашения с Украиной, будут оперативно согласовывать свои действия в случае нападения.
Так, союзники смогут предоставить Киеву быструю и длительную оборонную поддержку, экономическую помощь, а также ввести санкции против России. Однако не понятно, подразумевают ли такие планы отправку европейскими странами своих военных в Украину.
В то же время, как отметили собеседники Bloomberg, дискуссии продолжаются, и содержание предложений может измениться.
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.
Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.
В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.
В то же время после встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.