Мелоні незабаром відвідає США, щоб "вибити" менші мита: ЗМІ розкрили терміни візиту

Наступного тижня прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зустрінеться з головою Білого дому Дональдом Трампом, щоб обговорити взаємні мита США та Європейського союзу (ЄС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roma.
Як пише видання, зустріч відбудеться вже 16 квітня.
Зазначається, що європейська пропозиція може полягати в поверненні до нульових тарифів, що, ймовірно, сьогодні є неприйнятним для Вашингтона. Конкретна ж мета ЄС - "вирвати половину", тобто, встановити взаємні мита на рівні 10%.
Мелоні ж, своєю чергою, перед поїздкою до Штатів зустрінеться з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також вони проведуть переговори й після діалогу голови італійського уряду з Трампом.
На початку квітня президент США Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари. Американська тарифна програма також торкнулась й Україну, проти якої було введено базове мито на рівні 10%. В уряді України наголосили, що відповідний сценарій, є складним, але не критичним. ЄС та Китай, своєю чергою, одразу пригрозити Штатами контрзаходами.
Сьогодні ж, 7 квітня, Трамп почав вимагати від Європи "репарації за минулі роки".
Більше про тарифи Трампа та як це б'є по світових ринках - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.