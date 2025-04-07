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Мелоні незабаром відвідає США, щоб "вибити" менші мита: ЗМІ розкрили терміни візиту

Фото: Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наступного тижня прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зустрінеться з головою Білого дому Дональдом Трампом, щоб обговорити взаємні мита США та Європейського союзу (ЄС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roma.

Як пише видання, зустріч відбудеться вже 16 квітня.

Зазначається, що європейська пропозиція може полягати в поверненні до нульових тарифів, що, ймовірно, сьогодні є неприйнятним для Вашингтона. Конкретна ж мета ЄС - "вирвати половину", тобто, встановити взаємні мита на рівні 10%.   

 Мелоні ж, своєю чергою, перед поїздкою до Штатів зустрінеться з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також вони проведуть переговори й після діалогу голови італійського уряду з Трампом. 

Торгівельна війна США

На початку квітня президент США Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари. Американська тарифна програма також торкнулась й Україну, проти якої було введено базове мито на рівні 10%. В уряді України наголосили, що відповідний сценарій, є складним, але не критичним. ЄС та Китай, своєю чергою, одразу пригрозити Штатами контрзаходами.

Сьогодні ж, 7 квітня, Трамп почав вимагати від Європи "репарації за минулі роки".

Більше про тарифи Трампа та як це б'є по світових ринках - у матеріалі РБК-Україна.

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