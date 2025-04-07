Мелоні незабаром відвідає США, щоб "вибити" менші мита: ЗМІ розкрили терміни візиту

Як пише видання, зустріч відбудеться вже 16 квітня.

Зазначається, що європейська пропозиція може полягати в поверненні до нульових тарифів, що, ймовірно, сьогодні є неприйнятним для Вашингтона. Конкретна ж мета ЄС - "вирвати половину", тобто, встановити взаємні мита на рівні 10%.

Мелоні ж, своєю чергою, перед поїздкою до Штатів зустрінеться з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також вони проведуть переговори й після діалогу голови італійського уряду з Трампом.