Мелони вскоре посетит США, чтобы "выбить" меньшие пошлины: СМИ раскрыли сроки визита

Как пишет издание, встреча состоится уже 16 апреля.

Отмечается, что европейское предложение может заключаться в возвращении к нулевым тарифам, что, вероятно, сегодня является неприемлемым для Вашингтона. Конкретная же цель ЕС - "вырвать половину", то есть, установить взаимные пошлины на уровне 10%.

Мелони же, в свою очередь, перед поездкой в Штаты встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также они проведут переговоры и после диалога главы итальянского правительства с Трампом.