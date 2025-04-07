Мелони вскоре посетит США, чтобы "выбить" меньшие пошлины: СМИ раскрыли сроки визита

На следующей неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы обсудить взаимные пошлины США и Европейского союза (ЕС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Roma.
Как пишет издание, встреча состоится уже 16 апреля.
Отмечается, что европейское предложение может заключаться в возвращении к нулевым тарифам, что, вероятно, сегодня является неприемлемым для Вашингтона. Конкретная же цель ЕС - "вырвать половину", то есть, установить взаимные пошлины на уровне 10%.
Мелони же, в свою очередь, перед поездкой в Штаты встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также они проведут переговоры и после диалога главы итальянского правительства с Трампом.
В начале апреля президент США Трамп ввел масштабные пошлины на импортные товары. Американская тарифная программа также коснулась и Украины, против которой была введена базовая пошлина на уровне 10%. В правительстве Украины отметили, что соответствующий сценарий, является сложным, но не критическим. ЕС и Китай, в свою очередь, сразу пригрозили Штатами контрмерами.
Сегодня же, 7 апреля, Трамп начал требовать от Европы "репарации за прошлые годы".
Больше о тарифах Трампа и как это бьет по мировым рынкам - в материале РБК-Украина.
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