ua en ru
Пн, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Мелоні незабаром відвідає США, щоб "вибити" менші мита: ЗМІ розкрили терміни візиту

Понеділок 07 квітня 2025 14:54
UA EN RU
Мелоні незабаром відвідає США, щоб "вибити" менші мита: ЗМІ розкрили терміни візиту Фото: Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наступного тижня прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зустрінеться з головою Білого дому Дональдом Трампом, щоб обговорити взаємні мита США та Європейського союзу (ЄС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roma.

Як пише видання, зустріч відбудеться вже 16 квітня.

Зазначається, що європейська пропозиція може полягати в поверненні до нульових тарифів, що, ймовірно, сьогодні є неприйнятним для Вашингтона. Конкретна ж мета ЄС - "вирвати половину", тобто, встановити взаємні мита на рівні 10%.

Мелоні ж, своєю чергою, перед поїздкою до Штатів зустрінеться з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також вони проведуть переговори й після діалогу голови італійського уряду з Трампом.

Торгівельна війна США

На початку квітня президент США Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари. Американська тарифна програма також торкнулась й Україну, проти якої було введено базове мито на рівні 10%. В уряді України наголосили, що відповідний сценарій, є складним, але не критичним. ЄС та Китай, своєю чергою, одразу пригрозити Штатами контрзаходами.

Сьогодні ж, 7 квітня, Трамп почав вимагати від Європи "репарації за минулі роки".

Більше про тарифи Трампа та як це б'є по світових ринках - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Євросоюз Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
NEWS
Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз
Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп