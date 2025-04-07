Мелоні незабаром відвідає США, щоб "вибити" менші мита: ЗМІ розкрили терміни візиту

Наступного тижня прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зустрінеться з головою Білого дому Дональдом Трампом, щоб обговорити взаємні мита США та Європейського союзу (ЄС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roma.