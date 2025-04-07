Мелони вскоре посетит США, чтобы "выбить" меньшие пошлины: СМИ раскрыли сроки визита

На следующей неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы обсудить взаимные пошлины США и Европейского союза (ЕС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Roma.