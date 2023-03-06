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Мельник призвал лидеров партии Шольца убедить правительство предоставить Украине истребители

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Понедельник 06 марта 2023 11:35
Мельник призвал лидеров партии Шольца убедить правительство предоставить Украине истребители Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Руководству Социал-демократической партии Германии следует убедить правительство пойти на смелые шаги, в частности, по передаче Украине истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Отметим, что сегодня в Киеве с визитом находится лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль и лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник попросил руководство СДПГ завершить визит в Киев действиями.

Он надеется, что лидер Клингбайль "признает необходимость убедить федеральное правительство принять дальнейшие смелые решения, прежде всего, о передаче истребителей".

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус назвал условие для возможной передачи Украине истребителей.

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