Мельник провів переговори зі спецпомічником президента Бразилії

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник провів переговори зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мельника у Twitter.
"Щасливий зустрітися з головним радником президента Бразилії Лули да Сілви Селсу Аморімом. Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні міцного та справедливого миру", - зазначив заступник глави МЗС.
За його словами, Україна також прагне активізувати партнерство з Бразилією.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Бразилії виступив з низкою ініціатив щодо встановлення миру в Україні.
При цьому він відмовився приїжджати до України у відповідь на запрошення МЗС. Натомість лідер пообіцяв відправити до країни свого спецпомічника.
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