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Мельник провів переговори зі спецпомічником президента Бразилії

Фото: заступник глави МЗС Андрій Мельник та спеціальний помічник президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморім (twitter.com/MelnykAndrij)
Автор: Іван Носальський

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник провів переговори зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мельника у Twitter.

"Щасливий зустрітися з головним радником президента Бразилії Лули да Сілви Селсу Аморімом. Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні міцного та справедливого миру", - зазначив заступник глави МЗС.

За його словами, Україна також прагне активізувати партнерство з Бразилією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Бразилії виступив з низкою ініціатив щодо встановлення миру в Україні.

При цьому він відмовився приїжджати до України у відповідь на запрошення МЗС. Натомість лідер пообіцяв відправити до країни свого спецпомічника.

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МЗС УкраїниБразилияАндрей Мельник