Мельник провів переговори зі спецпомічником президента Бразилії

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник провів переговори зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мельника у Twitter .

"Щасливий зустрітися з головним радником президента Бразилії Лули да Сілви Селсу Аморімом. Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні міцного та справедливого миру", - зазначив заступник глави МЗС.

За його словами, Україна також прагне активізувати партнерство з Бразилією.