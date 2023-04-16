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Президент Бразилії закликав створити аналог G20 для миру в Україні

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Неділя 16 квітня 2023 17:51
Президент Бразилії закликав створити аналог G20 для миру в Україні Фото: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликав до створення "Великої двадцятки" для миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Tiempo.

Бразильський лідер заявив, що говорив із президентами Об'єднаних Арабських Еміратів і Китаю про створення групи країн, подібної до G20 країн із розвиненою економікою, для посередництва у війні Росії проти України.

"Учора я говорив з еміратським шейхом Мохаммедом бен Заїдом аль Нагаяном про війну. Я говорив із главою Китаю Сі Цзіньпіном про мир. І я думаю, що ми знаходимо людей, які вважають за краще говорити про мир, а не про війну. Я думаю, ми доб'ємося успіху", - заявив він.

Зазначимо, що візит Сілви до Китаю був зосереджений на зміцненні зв'язків і поширенні повідомлення про те, що "Бразилія повернулася як ключовий гравець на світовій арені". Водночас країна балансує на межі, оскільки також прагне тісніших зв'язків із Вашингтоном.

Раніше Лула закликав США припинити "заохочувати" війну в Україні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Україна хоче закупити у Бразилії зброю, щоб протистояти російській агресії, проте влада латиноамериканської країни відмовляється і наполягає на мирних переговорах.

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