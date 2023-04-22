Президент Бразилії відповів на запрошення відвідати Україну: відправить спецпомічника

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відповів на пропозицію відвідати Україну. Сам він не приїде до Києва, але відправить свого спецпомічника.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Brasil , про це розповів керівник генерального секретаріату адміністрації президента Бразилії Марсіо Маседо.

За його словами, спецпомічник Селсо Аморім вирушить до України за дорученням президента.

"Президент прийняв рішення та доручив мені повідомити, що спеціальний помічник з міжнародних питань, екскерівник МЗС, який вже був у Росії, відвідає Україну", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що точна дата візиту ще не визначена та згадав "питання безпеки".

Відповідаючи на запитання про останні виступи бразильського лідера, у яких він прирівнював Росію та Україну й звинувачував США та Європейський Союз у затягуванні війни, Маседо сказав, що президента "неправильно витлумачили".

Зазначається, що цю заяву він зробив після зустрічі з представниками Асоціації українців у Португалії.